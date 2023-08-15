副總統賴清德特使團將出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，於當地時間14日下午（台北時間15日凌晨）午宴巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar），期盼在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。

賴清德致詞時指出，新任的貝尼亞總統將在明天宣誓就職，是巴拉圭大喜的日子。蔡英文總統特派他擔任特使，率領代表團，包括總統府祕書長林佳龍、副祕書長黃重諺、外交部次長俞大㵢等共同前來祝賀，傳達台灣人民的衷心祝福，也祝福貝尼亞總統未來政躬康泰、執政圓滿成功、造福國人，同時增進台巴邦誼，深化兩國合作。

賴清德提到，今早他已代表蔡總統與阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統會晤，感謝阿布鐸總統任內促進台巴兩國邦誼；也前往巴國總統府官邸，親自向貝尼亞總統恭賀，在雙方的會晤中，也談了一些未來兩國的合作方向。

他說，未來他也非常期待在台巴兩國合作上，能夠得到巴拉圭參、眾兩院的支持，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。

最後，賴清德舉杯向與宴貴賓致敬，祝賀台巴友誼長存，兩國邦誼永固。