采子原本受邀參與一日店長活動，但忽然臨時取消。（圖／讀者提供）

采子2021年被本刊爆出交往老闆邱鋒澤，又和好友何紫妍（荳荳）男友何孟遠互動親密，「雙劈」導致形象重創，演藝事業全面停擺。今年3月，她簽約新東家正式復出，努力工作卻甩不掉負面標籤，先前她受邀擔任「八三夭」高雄生日趴嘉賓，引發不少網友抨擊，現在更傳出采子因負評聲浪，影響到一日店長的工作。

店家門市原定12日下午舉辦一日店長，記者實際到場發現活動延期且換人。（圖／本刊娛樂組）

采子復出後，公益活動、商演活動都不乏她的身影，每回現身都有滿滿地話題性，近來采子宣布將在月底站台八三夭高雄生日趴，竟引發不少粉絲不滿，除了將砲火對準采子，甚至揚言退粉八三夭抵制，戰火至今持續延燒。

因為雙劈形象重創，采子退出《全明星2》，今年復出舉辦音樂會，昔日隊友還現身力挺。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

時報周刊CTWANT接到爆料，采子深受負面形象影響，先前有大型購物中心邀請她擔任運動品牌開幕慶的一日店長，宣傳海報也早已公布於網路，預告采子即將在12日下午2點到4點現身活動，更祭出消費者凡購買鞋衣，即可獲得與采子合照及簽名的寵粉福利，盼她的話題性吸引人潮上門。

八三夭與邱鋒澤團體五堅情有交情卻邀采子站台，讓粉絲十分不諒解。（圖／取自阿璞IG）

不過，在八三夭邀請采子參加簽名活動公布後，雖然討論熱度高，但負評多過正面評價，不知是否受此事影響，廠商傳出也跟著卻步，緊急將活動喊卡。12日下午2點左右，本刊記者實際探訪活動地點，發現門市正常營業，但不只沒有采子的蹤影，也不見其他一日店長，而網路上也並未公告采子擔任一日店長的相關貼文，詢問門市人員采子一日店長活動是否取消，店員表示，「因為采子的負評就換人了」，並透露將擇期至26日由樂天女孩取代上陣。

2021年，采子被抓包私下與何孟遠過從甚密，意外證實他與老闆邱鋒澤戀愛ing，此事重創形象事業，沉寂2年才在今年3月重新回歸歌壇，當時她選擇在公益活動復出試水溫，即便公開致歉，還被媒體批露暫別演藝活動期間，曾在高雄做一份時薪200元的飯糰工作、在友人介紹下到偏鄉當護士，替老人打疫苗，但仍有不少網友依舊不買單。

上月采子迎來25歲生日，她特地舉辦生日會與粉絲共度，還演唱多首在前東家「原音兄弟」時期的歌曲，但她先前受訪曾表示因版權問題，恐怕無法演唱以前的舊歌，也讓不少人質疑是否有獲得版權。對此，采子經紀人表示一切遵照中華音樂著作權協會規定申請公開演出授權，原音兄弟也證實有收到采子公司詢問，走正常版權申請及詞曲公播權利即可。但只能說采子的一舉一動都受到高度關注。

至於是否被取消擔任品牌一日店長活動，采子經紀人鄭重表示：「因品牌方優尼聖宣傳檔期延後，因此延期舉辦一日店長，並非取消！」

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