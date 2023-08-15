陳亞蘭2022年以《嘉慶君遊台灣》封帝，拿下第57屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，時報周刊CTWANT掌握獨家消息，「視帝」陳亞蘭有望將再度反串演出，扛下第58屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」的「男」主持人重任，屆時將與大咖女星一同搭檔主持在10月21日盛大舉辦的金鐘「戲劇類頒獎典禮」。

陳亞蘭去年創下金鐘獎首例，風光拿下戲劇節目男主角獎，也寫下金鐘獎歷史，成為第一位封帝的女性。出道37年的陳亞蘭演藝經歷相當豐富，版圖橫跨戲劇、主持、歌唱，還曾加盟點將唱片成為歌壇天后江蕙師妹，推出過《無情人有情天》共3張台語專輯，更以首張專輯獲得第6屆金曲獎最佳新人獎提名，歌藝獲得肯定。

出道37年的陳亞蘭演藝經歷相當豐富，版圖橫跨戲劇、主持、歌唱。（圖／本刊攝影組）

深耕歌仔戲多年的她，在國中畢業後加入家族劇團，一開始在家中蹲了半年龍套，某次劇團當家小生罷工，陳亞蘭二話不說隨即頂替上台，就此頂下了台灣歌仔戲的半邊天。20歲那年陳亞蘭加入歌仔戲國寶楊麗花門下，自己也在2011年成立歌仔戲團，持續創作與推廣電視與舞台歌仔戲。

雖然陳亞蘭出身自歌仔戲演員，但她卻沒有畫地自限，屢屢交出精彩成績單，跨足古裝、時裝劇，近期更以《加油喜事》中滷味店老闆娘王春花一角讓觀眾印象深刻。同時還在主持領域大放光芒，與她搭檔過的秀場天王豬哥亮、澎恰恰等資深前輩都稱陳亞蘭是「天才」，彭恰恰曾說，陳亞蘭主持節奏極好，尤其「適度笑場」的帶動笑時機，沒有多少人能夠比肩。

陳亞蘭現在手上握有《命運好好玩》、《人間調色盤》節目主持。（圖／JET提供）

陳亞蘭現在手上仍有《命運好好玩》、《人間調色盤》節目主持，她曾在2008年起多次接下廈門衛視春節晚會，與張菲、吳宗憲搭檔主持、也是第44屆金鐘獎頒獎典禮主持人之一，對於大型典禮並不陌生，而這次擔任金鐘「戲劇類頒獎典禮」重任，可說是游刃有餘。

2023年第58屆金鐘獎照例將分為3天在台北國父紀念館舉行，10月14日為「廣播金鐘頒獎典禮」，10月20日「節目類頒獎典禮」，10月21日則是「戲劇類頒獎典禮」，以上三場盛典皆由三立電視台負責典禮製播。

對於2023年10月21日第58屆電視金鐘「戲劇類頒獎典禮」將由陳亞蘭擔任典禮「男」主持人，三立電視回應本刊表示：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」

近期陳亞蘭在《加油喜事》中演出滷味店老闆娘王春花一角，好演技讓觀眾印象相當深刻。（圖／TVBS提供）

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