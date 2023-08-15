近期，AI類股走勢開始出現分歧，投資人還能「無腦」買AI類股？華冠投顧分析師范振鴻表示，ChatGPT開始收費進入商轉，確實是跨時代創舉，但投資人還是要看自己的操作模式，長期投資或短期操作？不管選擇哪一種，都建議「分批買進，避免看錯一次就被套牢，被迫從短線操作變成長期價值投資。」

目前還有AI持股的投資人，應該要做兩項檢視動作，一、手中持股的公司是否確實受惠於AI相關訂單而營收及獲利有所提升？二、自己本身操作週期，是長期投資還是短期操作，若是長期投資，判斷指標以AI伺服器的成長增幅趨緩或持續擴大為主；短線投資人判斷某個族群或個股的核心要素，則是個股的價量，在量縮整理時布局，在價量齊揚的時發動攻勢。

以指標股廣達（2382）及緯創（3231）來看，股價走勢就不盡相同，廣達雖然從7月31日高點271元跌到8月4日的206元，跌幅近24%，但仍緊跟著月線，但是緯創從161.5元跌到最低109元，緯穎（6669）也從2145元跌到1475元，跌幅均超過30%，且離月線都有一段距離，相較之下，廣達多方續攻的量能還在，但是緯創跟緯穎，就必須要先重新站回到月線之上，才有機會重新上攻。法人強調，近期AI族群震盪大，操作難度高，投資人可設定月線為觀察個股強弱的指標。

而AI伺服器需求展望佳，但是這些供應鏈，目前的主力產品仍是傳統伺服器，根據研究機構TrendForce調查，2023年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。

但是傳統伺服器市況則是偏弱，因為北美四大雲端服務供應商（CSP）包括Google、亞馬遜、Meta、微軟都陸續下調採購量，Dell及惠普（HPE）等也下調全年出貨量預估，因此TrendForce也預期，今年全球伺服器整機出貨量將下修至1383.5萬台，年減2.85%。

緯穎在日前法說會中，透露有中東國家級AI伺服器客戶，也讓市場傳言的中東客戶獲得證實。（圖／報系資料照、翻攝自Art & Information Technology臉書 ）

「這些做AI伺服器零組件的公司，一定也會有傳統伺服器的訂單，現在投資人必須需要多納入一個考量點，傳統伺服器的需求疲弱，使得AI族群將面臨AI相關訂單獲利是否足以彌補傳統伺服器的衰退影響。整體來看，投資人應該多注意相關個股所公布的法說資料，觀察公司AI的營收佔比以及IA的獲利佔比，才能了解公司的AI伺服器含金量純度。」仲英財富投資長陳唯泰提醒。

法人指出，分析近期主要廠商對於AI看法，其中廣達預期在第三季底將有多個AI伺服器專案開始出貨，帶動AI伺服器業績出現2位數增長，並推升毛利率，公司規劃增加產能因應。仁寶預計明年AI伺服器佔伺服器業務營收比重，從8%成長至20-25%。華碩目標伺服器營收五年增長五倍，年複合成長率目標為40%。

機殼廠勤誠預期，今年底AI伺服器相關業務營收比重將達15-20%，並帶動平均銷售單價與毛利率上升。散熱廠奇鋐目前AI伺服器營收占比已達一半，看好未來3至5年是快速成長期。台達電也指出，AI伺服器帶動電源需求強勁，相關營收比重將只增不減。

法人表示，台積電目前AI營收占比約6%，預期未來5年需求平均年複合成長率將近 50%，營收占比將擴增至11-13%。由於台積電總裁魏哲家在法說會喊出CoWoS擴產越快越好，包括桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置生產線。TrendForce觀察，台積電2023年底CoWoS月產能有望達12K，其中，NVIDIA在A100及H100等相關AIServer需求帶動下，對CoWoS產能較年初需求量，估提升近5成，加上AMD、Google等高階AI晶片需求成長下，將使下半年CoWoS產能較為緊迫，而此強勁需求將延續至2024年，預估若在相關設備齊備下，先進封裝產能將再成長3-4成。

國泰投信董事長張錫11日在出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」時表示，AI發展對台廠供應鏈是有益的，今年還只是第一年，明年就會看到大幅成長，「我個人是覺得非常值得期待，庫存跟整個景氣的狀況，目前看起來都往正向去發展」。

國泰投信董事長張錫認為，AI發展對台廠供應鏈是有益的，今年還只是第一年，明年就會看到大幅成長。（圖／報系資料照）

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