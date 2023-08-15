影帝梁朝偉日前遭傳與大陸25歲女星程瀟秘戀，甚至還有私生子，引發外界熱議，對此，程瀟第一時間否認，在報導截圖寫下大大的「假」，並直呼：「假得離譜！」，至於梁朝偉雖未做出回應，但日前從他與好友聚會時的合影中可見，並不受謠言影響。

香港名媛雷林靜怡日前在社群平台曬出與梁朝偉的合照，還標記了劉嘉玲；照片中，梁朝偉身穿牛仔外套手拿酒杯，對著鏡頭微笑，心情看起來相當不錯，似乎沒有受到近日謠言的影響。

事實上，先前香港媒體報導指出，梁朝偉不僅被拍到與程瀟私下相約逛街的畫面，甚至傳出梁朝偉為她在日本買房，還已經有了私生子，程瀟隨後也透過工作室駁斥傳言，她的粉絲也公開程瀟過去一年多的行程佐證，直言：「怎麼生啊，太離譜了，路人都信不的程度，造謠的抓進去吧」，許多網友也幫腔：「程瀟還沒這個本事能接觸到梁朝偉吧」、「別太離譜了我說，你看看有誰信嗎」。

然而，梁朝偉雖未正面回應，但劉嘉玲事後在社群更新近況寫下：「黃昏驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味」心情相當愜意，絲毫不受老公梁朝偉的緋聞影響。