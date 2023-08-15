輔大助理教授周偉航分享，去買麥當勞發現前面連5個客人都點了「薯條不加鹽」，讓他很好奇原因，引起網友討論，不少老饕驚呼，不加鹽才是行家，點不加鹽可以拿到現炸的薯條，而且薯條本身就帶有一點鹹味，去鹽比較健康。

筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航近日在臉書上分享，他剛剛去買麥當勞，意外觀察到前面的上班族竟一連5個人都點「薯條不加鹽」，讓他很好奇他們的人生是不是出了問題？

貼文引起網友討論，不少老饕興奮直呼，那些上班族懂吃，點「去鹽薯條」就可以得到熱騰騰、剛出爐的薯條。「沒加鹽就現炸啊，才好吃」、「不加鹽才是行家，現炸的比較好吃」、「不加鹽可獲得剛出爐的薯條，我看你是不懂喔」、「沒有什麼比現炸的薯條好吃了」。而周偉航則留言回應說「不加鹽就是樹根而已，吃現炸的樹根幹嘛？」

另有網友則說，因為薯條本身就有鹹味了，再加鹽巴真的很鹹，為了身體健康著想，大多會要求去鹽薯條。

一名在麥當勞工作的網友在PTT上分享，現在點「去鹽薯條」的人很多，某些店家習慣將薯條分兩邊放，一邊不加鹽、一邊加鹽，因此不是點去鹽薯條就一定是現炸的薯條，建議很想吃現炸薯條的人，可以在點餐的時候直接說「我想要現炸的薯條！」如此一來店員會告知你要等多久，但絕對是現炸的。