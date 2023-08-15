斗南鎮興北路一間民宅今天清晨3點多起火，帶走2條人命。（民眾提供）

斗南鎮興北路一間民宅今天清晨3點多起火，造成2名死者。（民眾提供）

斗南鎮興北路一間民宅今天（15日）清晨3點多發生火警，由於是木構建築加上屋內都是易燃物品，火勢一發不可收拾，不久就全面燃燒，該棟屋子平時有5人住，47歲杜男、5歲劉姓男童、20歲吳女都無呼吸心跳，經搶救後5歲劉姓男童、20歲吳女仍不治。

雲林縣消防局今天清晨3點17分接獲報案，據鄰居指出，3點多時聽到嗶嗶剝剝聲響，聽到一名女子大喊「救命、救命」，火勢十分猛烈，小貨車旋即陷入火海。

斗南消防分隊3點22分抵達現場，1樓全面燃燒，布線滅火並陸續從屋內救出47歲杜男、5歲劉姓男童、20歲吳女，3人均OHCA，分別送大林慈濟、虎尾若瑟、成大斗六分院急救。

其中47歲杜男恢復自主呼吸，20歲吳女、5歲劉姓男童搶救無效。

據指出，該屋是劉女與杜男各自的子女租屋處，平日有5人同住，昨深夜傳出吵架聲，清晨3點多發生火警，劉女逃出火場喊呼救命，同住杜男的20多歲兒子則逃離現場，現場疑似有縱火跡象，全案由警方調查釐清中。

雲林縣長張麗善得知決定今天上午8點到現場勘查。