新竹市長高虹安昨（14）日因在立法委員任內，涉詐領助理費46萬元，遭台北地檢署依貪污等罪起訴。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨不會放過高虹安，這是政治、司法兩方面壓迫的結果，高一定要把新竹市前市長林智堅抓去坐牢才有得救。

吳子嘉昨日在節目《關鍵時刻》指出，2022九合一大選結束後，自己就跟高虹安見過面，並直言《美麗島電子報》做過一個民調，民眾對台灣司法制度不相信的人占54%，「這不是針對北檢，不是針對哪個檢察官」。因此吳子嘉當時給了高虹安一個建議，要想辦法在政治上取得一個巨大能量，一定要搞到林智堅被關，這樣子民進黨才不敢動手。

對於高虹安陷入貪污案，吳子嘉也直白說到，「可能她本來就有問題，現在就跟闖紅燈一樣，罰單可開可不開，所以一定要把林智堅抓去坐牢才有的救。」

此外，對於高虹安面對檢方起訴貪污罪的反應，吳子嘉也認為表現並不好，他強調這個案子不是46萬的問題，因為貪污治罪條例基本刑期就是很重很重開始計算，跟金錢無關，程序上是不是有，有就中了，沒有就沒有，現在只是在地檢的起訴階段，後續還要看法院的攻防，高虹安對這件事太輕忽了，太小看這個事情的嚴重性。