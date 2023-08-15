拜登周一聲明表示，「我要求各方共同努力，達成一項公平協議，隨著我們過渡至新技術，UAW理應獲得一份維持中產階級生活水平的合約」。

代表全美約15萬名車廠時薪勞工的UAW，正與通用、福特以及Stellantis三大車廠就勞工新合約持續進行談判當中。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）發布報告指出，若最糟的罷工情況發生的話，受影響車廠每周損失可能介於4億美元～5億美元。