拜登周一聲明表示，「我要求各方共同努力，達成一項公平協議，隨著我們過渡至新技術，UAW理應獲得一份維持中產階級生活水平的合約」。
代表全美約15萬名車廠時薪勞工的UAW，正與通用、福特以及Stellantis三大車廠就勞工新合約持續進行談判當中。
德意志銀行（Deutsche Bank）分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）發布報告指出，若最糟的罷工情況發生的話，受影響車廠每周損失可能介於4億美元～5億美元。
美國總統拜登14日呼籲，美國汽車工人工會（UAW）與底特律三大車廠在下個月合約到期前應達成一項新的公平協議。若雙方在9月14日期限前未能談妥新合約，UAW不排除發動工人展開罷工抗議。
拜登周一聲明表示，「我要求各方共同努力，達成一項公平協議，隨著我們過渡至新技術，UAW理應獲得一份維持中產階級生活水平的合約」。
代表全美約15萬名車廠時薪勞工的UAW，正與通用、福特以及Stellantis三大車廠就勞工新合約持續進行談判當中。
德意志銀行（Deutsche Bank）分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）發布報告指出，若最糟的罷工情況發生的話，受影響車廠每周損失可能介於4億美元～5億美元。
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