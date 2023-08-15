夜尿相當擾人，若不慎跌倒可能骨折、引發後續臥床、失能等後果，泌尿科醫師表示，夜尿原因眾多，但可透過3種方法讓人一覺到天亮，除了少喝一點咖啡、透過冥想減輕壓力，以減少夜尿問題外，還可以做一簡單運動，即骨盆肌肉訓練，如凱格爾運動，降低夜尿機率，且此運動簡單又非常有效。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書表示，夜尿是指晚上睡覺期間多次起床排尿的現象，會導致人睡眠中斷、影響睡眠品質，且夜尿過程若不小心跌倒，可能導致骨折、臥床及後續失能問題，不可不謹慎以對。

他推薦3種改善方法：

1. 訓練骨盆肌肉 ：骨盆底肌肉的強度與彈性，對於控制尿液的排放很重要，定期進行骨盆肌肉訓練，如凱格爾運動，可增強這些肌肉、進而加強對尿液的控制、降低夜尿次數。而且這方法簡單有效，任何地方均可進行。

2. 少喝一點咖啡 ：一些食物和飲品如咖啡、茶、辛辣食物等，可能會刺激膀胱，增加夜尿的頻率。此外，含酒精的飲料，也會有利尿效果。因此要減少食用或飲用這類食物。

3. 減輕壓力 ：壓力和焦慮也可能會導致睡眠不佳和夜間頻尿。瑜伽、冥想或深呼吸練習等，都可以幫助減輕壓力和焦慮，改善睡眠品質，深沉的睡眠可減少夜尿的問題。