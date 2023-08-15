為打造半導體產業鏈，德國未來5年共編列逾4000億元的預算，補貼有意進駐的廠商，台積電、英特爾等大廠將因此受惠。

根據德國「商報」（Handelsblatt）取得的預算規劃，德國政府到2027年為止，共編列2120億歐元（約新台幣7兆4000億元）的「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund），透過對低碳建築、電動車、工業綠氫和投資的補貼，協助德國轉型為低碳經濟。

為吸引半導體廠商進駐，德國過去用編列預算的方式提供補貼，如今改從這筆基金支出，到2027年共編列122億歐元（約新台幣4200億元），台積電、英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）、美國Wolfspeed等有意投資的廠商可望受益。

其中規劃在德勒斯登（Dresden）設廠的台積電，將可獲得50億歐元的補貼，德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）擴充產能可獲得10億歐元，與汽車零件大廠采埃孚（ZF Friedrichshafen）合作設廠的美國碳化矽晶圓廠商Wolfspeed可獲得5億歐元。

至於即將在馬德堡（Magdeburg）投資300億歐元（逾新台幣1兆元）的美國晶片大廠英特爾，共可獲得99億歐元的補貼。

德國大手筆提供設廠補貼，足見政府打造半導體產業鏈的決心；不過，光英特爾和台積電2家大廠就拿走近150億歐元，讓經濟學家質疑花這麼多納稅人的錢到底值不值得。

德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）表示，英特爾和台積電進駐是好消息，不過也是對未來的賭注。

他接受「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時說，英特爾和台積電設廠可協助東部打造自己的經濟發展模式，不過唯有能刺激地方經濟、並為其它產業和供應商帶來創新和工作機會，如此高額的補貼才划算。（編輯：張芷瑄）1120815