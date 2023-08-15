受此消息激勵，美國鋼鐵公司14日股價收盤大漲36.68％，每股報31.08美元，今年迄今累計上漲約24.12％。

Esmark提議以每股35美元的價格收購美國鋼鐵公司，較後者周五（8月11日）收盤價格22.72美元溢價54％。但Esmark並未透露如何為收購計畫籌措資金的任何細節。

美國鋼鐵公司股價應聲上漲，顯示市場對於這家總部位於匹茲堡的鋼鐵公司收購預期持續增強。在原物料與能源成本持續飆漲的情況下，美國鋼鐵公司已連續數季營收與獲利下滑。