手搖南霸天「茶の魔手」13日北上進駐桃園中壢，祭出來店買3送1、外送買5送1活動，每日都吸引大批民眾排隊購買，桃園人表示，昨（14）日下午2點本想排隊買飲料，被店家告知要排5小時，店員泡茶泡到手軟，這景象讓台南人感到不可思議直呼，「什麼意思？為什麼？」

臉書粉專《桃園都》13日上傳一張照片，只見烈日下有不少撐傘的民眾，正在排隊買「茶の魔手」；粉專昨（14）日也再度新增貼文表示，「茶の魔手」因訂單爆炸，提早宣布停止接單。讓不少桃園網友驚呼，「晚上7點半就沒了」、「下午2點，說要排5時」、「這麼扯，沒喝過魔手嗎？」、「7點開門的飲料店好開心」、「買3送1我還不買爆」。

也有「茶の魔手」的女店員在個人臉書表示，一早就爆忙做1706杯手搖飲，完全沒有停下來過，光是泡山渣烏、青梅系列泡到手都快軟掉，烏龍茶包用掉26包，讓她直呼「山渣烏龍的威力實在強大。」

另台南地方粉專《台南式》得知「茶の魔手」中壢店爆排隊人潮，感到不可思議說，「什麼意思？為什麼？」台南網友則說，「來台南買不用排喔」、「歡迎搬來台南，走到哪喝到哪」、「這什麼情況？」、「可以來台南買呀！搭高鐵不用排隊等2小時」。

「茶の魔手」中壢福州店13日起營業，同步推出來店買3送1、外送買5送1活動，優惠期間至8月19日，加上營業時間為早上7點，吸引不少桃園人前往排隊購買。