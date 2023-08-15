YouTuber「錫蘭Ceylan」是一名知名Youtuber，半年前來台居住，時常對時事發表犀利看法，吸引117萬粉絲訂閱。豈料，近日他卻自曝過去半年住在台灣「不是非常開心」，因為很容易被路人認出，讓他感到漸漸失去自由，他也透露已經準備搬去日本長居。

錫蘭於12日以「是時候做出這個決定了」為題發表影片，透露自己想要離開台灣，而離開的原因有很多，其中最主要的就是「很難有出門自由」，他外出時經常被認出，若只是請求合照倒還好，主要是「有些時候會被偷拍，被發到網上」，這讓他感到沒有隱私，所以只好一直待在家裡，但這樣下去可能會嚴重影響他的身心健康。

因此，錫蘭坦言自己這在台灣這半年不太開心，經過長時間的考慮之後，現在已經95%確定要移居日本，預計在東京待上6個月。雖然他不懂日文，在當地也沒什麼朋友，「但是我感覺解決這2個問題，總比解決『在台灣出門不自由』這一點要更有方向一些、看上去更能解決一些。」

錫蘭透露自己其實過去住在台灣的這半年並不開心。(影片來源/錫蘭 Youtube)

錫蘭也直言，或許有些人會覺得他對於自己有點名氣這件事很不知感恩，「但是相信我，過去6個月以來，我一直在試圖調節我自己的心態，或是調節我看這整個事情的視角，來讓我感覺『出門不怎麼自在』是一個更好受的事情，但是我花了好多努力之後，發現這不是我能輕鬆解決的事情。」

影片曝光後，網友們相當支持他的決定，「錫蘭可以到處去別的國家旅居一段時間，再分享所見所聞也挺好的，不管到哪裡，錫蘭只要維持自己的風格就好囉」、「因為你真的太受台灣人喜歡了，所以才會這樣一直關注你」、「20多歲有能力去旅居是很棒的事 ，祝福錫蘭」、「能夠轉換環境是很棒的事」、「不論多麼喜歡，偷拍就是不對的！」