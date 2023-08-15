牛仔褲是萬年不敗單品，不過有民眾察覺，最近在路上比較少看到女生穿牛仔褲，穿褲裝的女生大多都是寬褲或瑜伽褲，在網路引發許多討論。網友大致歸納出2原因，第1是天氣太熱，牛仔褲通常有厚度，穿久悶熱不透氣；另外則是認為，若身材不夠好，穿牛仔褲容易顯胖。

一名女網友在《Dcard》發文表示，最近走在路上發現穿著褲裝的女生，不是穿寬褲就是瑜伽褲，她好奇問「為什麼牛仔褲已經沒什麼女生穿了，是牛仔褲退流行了嗎？」

這篇貼文引起許多網友討論，大多人認為夏天太熱，穿牛仔褲不透氣，「真的太熱了，牛仔褲有點太厚」、「現在很熱欸」、「今年熱到不是無袖、寬褲或短褲就出不了門」、「我以前也很愛穿牛仔褲，後來身體變差，下面分泌物變很多，就再也沒穿牛仔褲了」、「之前月經來的時候，私密處很容易長東西，被醫生警告夏天不要穿牛仔褲，後來改穿裙子或寬褲就沒再發作了。」

另有網友認為牛仔褲很顯身材，「腿型不好看又粗，穿了看起來更胖」、「牛仔褲對身材很挑，大腿很肉的話，看起來就很像肉粽」、「只有腿細的人穿得好看」。

不過也有一票牛仔褲愛好者直言「我每天穿欸」、「我的衣櫃全部都是牛仔褲欸，牛仔褲萬歲」、「穿爆牛仔褲，衣櫃打開只有牛仔褲。」