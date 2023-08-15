櫃檯買賣中心表示，上櫃及興櫃公司應於14日完成公告申報112年第2季財務報告家數分別為775家及316家(不含申報期限為112年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，經統計，除上櫃公司昇華娛樂傳播無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。
《櫃買市場》上櫃+興櫃公司Q2財報完成申報 昇華獨缺
上櫃及興櫃公司112年第2季財務報告公告申報於14日完成，僅昇華(4806)無法如期出具財務報告，餘皆已完成申報作業。
上櫃及興櫃公司112年第2季財務報告公告申報於14日完成，僅昇華(4806)無法如期出具財務報告，餘皆已完成申報作業。
櫃檯買賣中心表示，上櫃及興櫃公司應於14日完成公告申報112年第2季財務報告家數分別為775家及316家(不含申報期限為112年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)，經統計，除上櫃公司昇華娛樂傳播無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。
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