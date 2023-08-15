樺漢2023年第二季合併營收為新台幣289.6億元，營業利益14.7億元，按持股比例計算，歸屬於母公司稅後淨利為5.8億元，稅後每股盈餘(EPS)為5.14元，加權平均流通在外股數年增加6.4%，第二季歸屬於母公司稅後淨利與EPS分別繳出季增17.7%、10.8%，年增31.3%、23.3%。

樺漢2023年上半年合併營收為新台幣574.5億元，營業利益27.5億元，按持股比例計算，歸屬於母公司稅後淨利為10.7億元，稅後每股盈餘(EPS)為9.79元，加權平均流通在外股數增加3.5%，上半年歸屬於母公司稅後淨利與EPS分別繳出年增41.8%、36.9%，單季及上半年營收與獲利皆齊步改寫歷史同期新高。

樺漢2023年第二季、上半年營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率，三率三升。樺漢表示，集團在積極落實樺漢個體營運規模放大，推進集團整體獲利表現提升之目標，具體成果已逐步展現，尤其在個體營運方面，受惠於歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，以及四大轉型訂閱式服務ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)需求增加，整體營運結構優化下，挹注第二季、上半年的營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率皆呈三率三升之成績。

樺漢第二季營業毛利率年增加1.1個百分點、達19.8%，營業淨利率年增加1.1個百分點、達5.1%，稅後淨利率年增加0.2個百分點、達2.0%。

樺漢上半年營業毛利率年增加0.1個百分點、達19.6%，營業淨利率年增加1.4個百分點、達4.8%，稅後淨利率年增加0.3個百分點、達1.9%。

樺漢周三受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，將說明公司2023年第2季財務及業務相關資訊，預計將對下半年營運提出看法。