F-16V戰機差點炸海巡艇，政論節目《庶民大頭家》主持人方彥迪質疑，這樣能夠打什麼仗。（圖擷取自庶民大頭家YOUTUBE）

空軍嘉義基地1架F-16V戰機，9日執行海空實彈射擊訓練時，因為2000磅通用炸彈沒能命中目標，距離目標區過遠，導致震波影響海巡船艦。此事也讓外界質疑，蔡政府只會叫百姓上戰場，但沒有給好的訓練、裝備，上戰場如同當砲灰。對此，民進黨創黨元老、前主席許信良的胞弟許國泰認為，總統蔡英文說備戰才能避戰，但他質疑，要備戰到哪種程度才可以避戰？許國泰強調，最好的方式是如何談判不要戰爭。

嘉義基地F-16V型戰機9日下午1430時執行海空實彈射擊訓練通用炸彈投擲任務，未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，艦上海巡人員更誤以為炸彈在近距離爆炸，不僅有艦艇人員嚇到不敢上船，更出現失眠、幻聽症狀。政論節目《庶民大頭家》昨（14）日針對此事進行討論，主持人方彥迪質疑，日前漢光演習搬彈藥就有阿兵哥的手被炸斷，這次又發生投擲2000磅空對地炸彈卻沒有命中目標區，「我們這樣能夠打什麼仗？」

對此，許國泰表示，蔡英文說要備戰才能避戰，但他質疑，到底要備戰到哪種程度才可以避戰？難道把台灣所有國民所得都拿去備戰就可以抵擋大陸嗎？許國泰直言，民進黨執政讓他感受到最大危機，就是軍紀已經敗壞，還說溫度超過33度不能訓練，「戰爭還跟你講多少度不能戰爭嗎？」

「最好的方式不是備戰而是如何談判不要戰爭」，許國泰進一步說道，大陸沒有一個領導者說一定要打台灣，有哪個說非拿下台灣不可？反而是台灣一直說要武力備戰，是蔡英文一直聽美國人的。許國泰強調，台灣說要備戰，但要考慮的是真的能備戰？且備戰也不能避戰，台灣沒有能力跟大陸打，一定要想用其他方式，包括用談判方式好好說。

針對此事，空軍司令部也表達歉意，並表示已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。