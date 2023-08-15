近期多種病毒齊發，一名媽媽表示，6歲兒子A型流感快篩陽性，吃第二包「克流感」仍燒到40度，還出現幻覺，說些聽不懂的話，覺得可怕。對此，小兒科醫師林智葳表示，小孩出現幻覺有4種可能，包括體內脫水、病毒引起的腦炎前症、吃克流感引起、感染特殊病毒等，但他推測，這名小孩應該是高燒脫水，電解質不平衡產生幻覺。

林智葳昨天（14日）在臉書發文，分享小孩突然出現幻覺，一般有4種原因：

1、高燒多時又不吃不喝，體內脫水引起電解質不平衡，產生暫時性幻覺。

林智葳表示，這種最為常見，燒退開始補充膳食後就會恢復。

2、病毒引起的腦炎前症。

林智葳指出，這個就非常嚴重，但通常都會合併其他症狀，例如：胡言亂語、高燒超過41度以上（腦中體溫平衡中樞受到侵犯破壞）、抽筋或雙眼上吊等神經學症狀，有觀察到以上現象一定要立刻尋求醫療協助，腦炎通常都很兇猛。

3、服用克流感後造成幻覺

這個比較少見，但在台灣的確有出現過一位10歲以上未滿18歲的兒科患者在服用克流感後產生精神異常、幻覺、意識障礙等情況；在日本有更多類似案例，但目前尚未確立其因果關係，不用過度擔心，但如果孩子在服用克流感期間有出現幻覺或精神異常等狀況，一定要跟兒科醫師討論。

4、特殊病毒引起幻覺症狀

比較有名的是有些孩子在感染EB病毒後，會產生在暗處看東西時忽大忽小的幻覺，經歷像是童話故事中愛麗絲夢遊仙境的感官體驗，在病毒感染期結束後通常會自行恢復。

林智葳表示，與這名媽媽討論並詳細問診後，推測這名6歲孩子是因為高燒、食慾不佳，造成體內水分和電解質不平衡造成短暫幻覺，於是吩咐媽媽積極幫小孩退燒並補充電解質，克流感照常服用，經過一天後孩子的幻覺已消失。他表示，門診中遇到大多數的孩子出現幻覺症狀都是第一種原因，「還曾經有媽媽說，女兒在高燒時後看了她一眼，然後叫了她聲『姐姐』，讓她當下又焦慮又有點開心」。