黃嘉千與夏克立於去年7月爆出婚變，至今加拿大官司結果出爐，夏克立被控家暴不成立，豈料黃嘉千卻發聲明指控對方故意扭曲事實，隨後又爆出夏克立因官司導致只能跟流浪漢同睡天橋下，卻被黃嘉千友人踢爆名下有四棟房，雙方一來一往，各執一詞。對此，黃嘉千好友郎祖筠受訪回應了。

據《三立新聞網》報導，郎祖筠稱黃嘉千方面近日發律師聲明，已經考慮很久，因為早就知道「有各種假借友人名義在謾罵黃小姐的狀況」，而先前有黃嘉千友人砲轟夏克立裝窮，讓夏克立氣得要提告，對此郎祖筠表示她有致電黃嘉千經紀人了解狀況，「想說是誰呀？為什麼會知道這些事情，我們都驚訝」並解釋他們不知道該友人是誰，可得知這名友人並非被安排出來幫忙講話。

事實上，先前黃嘉千好友批夏克立之前稱與流浪漢睡橋下賣慘裝可憐，表示他在溫哥華還有3棟房。早前夏克立也反擊，自己確實因打官司而負債，而且其實有4間房但都是跟銀行借錢還房貸，黃嘉千拒絕，夏克立也回應黃嘉千發出的律師聲明，發文表示：「一、針對加拿大刑事案件：早已結束（夏克立依然清白）。二、針對擅帶行為有關案件： 仍訴訟中（已交給加拿大最高法院）。」

夏克立最近常與黃嘉千隔空互槓，但11日晚間夏克立突然停手，在個人臉書公開發文表示：「曾經我們是夫妻」，呼籲外界不要用任何方式、包括言語攻擊黃嘉千，感謝所有關注他們的朋友，許多網友見此發文打氣，並讚他很有風度。

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