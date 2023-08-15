南韓人氣女團BLACKPINK近期先是成員Jennie多次被拍到與BTS的V約會，接著Jisoo認愛男星安普賢，而Lisa也被挖出疑似交往世界首富、LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）對此，YG娛樂回應：「無法確認」，如今兩人在被拍到同框照。

Lisa最近在IG分享到海島旅遊的男友視角美照，被眼尖的網友發現，弗雷德里克阿爾諾也在IG曬出雷同的背景照，韓媒在報導中也猜測疑似兩人同遊，甚至還有「見家長」的可能，而Lisa所屬的經紀公司YG娛樂11日針對緋聞僅回應「無法確認」。

然而，一名網友昨（14）日上傳照片表示， 13日在洛杉磯私人飛機候機室看見Lisa與弗雷德里克坐在一起，並指出照片中戴帽子的女生是Lisa助理Alice，另外還有一名保鑣，不過Lisa和弗雷德里克互動不多；照片曝光後，粉絲見狀直呼：「這兩人中間寬得還能坐下一個我」、「這算什麽啊？有任何不得體行為嗎？」

LiSA疑似再被拍到與弗雷德里克同框。（圖／翻攝自微博）

事實上，BLACKPINK四名成員近期傳出緋聞，像是成員Jennie出道至今曾與GD權志龍、BTS防彈少年團V、EXO Kai等大咖巨星傳緋聞，而Rosé則和大16歲的男星姜棟元爆密戀，但被YG娛樂否認，Jisoo則在日前大方認愛男演員安普賢，成為團內首位公開戀情的成員，如今Lisa疑似戀愛的消息再度引起話題。