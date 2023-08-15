112學年度大學分發入學管道提供約4.2萬個名額，約3.7萬名考生登記志願，登記志願的考生低於招生名額，分發錄取結果今天公布，上午8時開放線上查榜。

大學考試入學分發委員會新聞稿指出，112學年度大學分發入學管道共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額（比去年增加3129個），其中各招生管道回流名額2萬17個，比去年增加5582個，今年回流名額是歷年最多。

大學分發入學管道已於日前截止登記志願，根據考分會統計，今年共3萬7797人完成登記，比去年（2萬5297人）增加約1.2萬人，今年登記志願人數雖低於總招生名額，但考生未必填滿100個志願或非特定校系不念，因此預估錄取率可能和去年的98.94%差不多。

大學分發入學管道今天放榜，上午8時起開放線上查榜（https://www.uac.edu.tw/），考生如對分發結果有疑義，可於今天上午8時至8月18日下午5時期間申請複查，並繳交工本費新台幣100元，申請複查以1次為限。（編輯：張雅淨）1120815