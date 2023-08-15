「天王嫂」昆凌與周杰倫結婚8年，陸續生下女兒Hathaway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，日前歡慶30歲生日的她，曬出性感養眼照，火辣魔鬼身材一覽無遺，周杰倫也在instagram上傳兩人合照，祝老婆「永遠幸福快樂」，不過放閃文中提到「三寶媽」一詞，卻引發大陸網友不滿，直接狂酸：「離婚不遠了」。

周杰倫趁著老婆昆凌歡慶30歲生日時，放上兩人甜蜜合照放閃，充滿粉紅泡泡的氛圍閃瞎眾人，他也寫下：「祝這位三十而立的三寶媽永遠幸福快樂喔」，不過文中提到的「三寶媽」一詞，似乎讓昆凌哭笑不得，隨即回覆翻白眼及哭笑不得的表情符號，雖然兩人僅是隔空鬥嘴，但仍看出依舊恩愛如昔，可以說是羨煞旁人。

不過「三寶媽」一詞卻引發大陸網友不滿，紛紛留言抨擊周杰倫：「感覺男方這樣叫就離離婚不遠了」、「昆凌有自己的名字吧，而且還在生日喊她三寶媽」、「周杰倫你知道自己在說什麼嗎」、「這種稱呼真的讓人覺得噁心」，甚至還有人指出這不僅是不尊重女生的言論，會用其他稱謂來稱呼老婆時，通常都是感情亮起紅燈狀態，質疑兩人婚姻恐出了問題。

對此，周杰倫曬出與兒子Romeo的合照，只見兩人穿著父子裝，Romeo則是帶著墨鏡擺出帥氣Pose，而他則附文寫下：「送上大家一張三寶爸的帥照，哈哈」，以高EQ的幽默方式回應炸鍋的大陸網友。