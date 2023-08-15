小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。ECFA紅利沒了。兩岸關係緊繃之際，大陸商務部14日公布，認定列為ECFA早收清單的台灣聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）原料存有傾銷，8月15日起將以保證金形式，實施臨時反傾銷措施，台化、奇美等我方業者遭到對岸點名。由於大陸是台灣聚碳酸酯出口最大市場、占比近八成，業界正密切關注後續效應。

【1】ECFA紅利沒了 台聚碳酸酯 遭陸課反傾銷保證金

陸商務部官網14日公告，15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯產品，課徵臨時反傾銷保證金。業者在進口台灣公司生產相關產品時，應依據陸方初裁所確定的各公司保證金比率，向大陸海關提供相應的保證金。

陸方對台灣化纖、台灣出光石油徵收16.9％保證金比率；對奇美實業、奇菱科技徵收17％；其他台灣公司則為22.4％。

【2】全球伺服器出貨意外衰 回溫再等等

大型CSP（雲端服務商）在上半年放慢傳統雲端資料中心建置速度，下半年又將預算轉向高價AI伺服器，導致全球伺服器總採購量在第二季出現較上季不增反減、跌破360萬台的表現，DIGITIMES研究中心並預估下半年在品牌客戶仍保守、CSP仍優先以AI伺服器為主等因素下，僅有個位數小幅季增，全年則有雙位數年減。

【3】欣興：AI伺服器 連五年高成長

欣興電子董事長曾子章14日表示，下半年景氣偏向保守，但是隨著AI晶片廠未來二年大擴產，明年第二季後放量，AI伺服器將連五年高度成長，無論是異質封裝帶動小晶片下的載板，或是AI伺服器系統中的主機板，價格均為過去類似產品的數倍，對營收貢獻顯著，這是欣興的機會所在，因此欣興中期擴產不會保守。

【4】救房產！估大陸官方最快本周出手

大陸房地產業接連傳出壞消息，即中植系、碧桂園及恒大等資不抵債，市場擔心出現陸版金融風暴，甚至瀰漫全球。國銀首席經濟學家認為，風險在大陸政府處置下應可控，為免後續演變為更大危機，預估大陸官方最快本周就會出手救市。

【5】日圓貶破145 創9個月新低

受到美元升值至一個月高點，美日公債利差擴大使日圓承壓，日圓14日升破145日圓兌一美元，寫下2022年11月以來首見，眼見日圓已貶至日本去年進場干預匯率的程度，日銀接下來是否出手阻貶，成為市場關注焦點。