會晤台巴科大學生 賴清德意外找到兩國未來橋樑

副總統賴清德特使團出訪參加巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，於當地時間14日下午（台北時間15日凌晨）會晤台巴科技大學應屆畢業生及在校生代表；賴清德表示，台巴如何鞏固邦誼，深化彼此合作，需要一座橋梁。今天和大家見面，意外驚喜找到兩國未來的橋梁，台灣會持續與巴拉圭合作台巴科技大學這項重大計畫，協助巴拉圭栽培人才，推動巴拉圭進步。

賴清德抵達後，首先觀看台巴科技大學生學習歷程短片。隨後致詞表示，他擔任蔡總統的特使，祝賀巴拉圭新任貝尼亞總統就職典禮，傳達台灣人民的祝福。蔡總統特別交代代表團要完成兩個目標，第一是深化兩國邦誼，第二是開拓兩國更緊密的合作。

代表團在巴拉圭期間，也與阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統及將上任的貝尼亞（Santiago Peña Palacios）總統會晤，也與新政府討論後續如何進行各項合作計畫。

賴清德認為，台巴如何鞏固邦誼，深化彼此合作，需要一座橋梁。今天和大家見面，他意外驚喜找到兩國未來的橋梁，台灣會持續與巴拉圭合作台巴科技大學這項重大計畫，協助巴拉圭栽培人才，推動巴拉圭進步。

賴清德提到，上次貝尼亞總統來台訪問，特別向他介紹巴拉圭是沒有發展限制的潛力國家。這個充滿潛力的國家需要人才，大家就是未來巴拉圭發展的希望所在，也是台巴之間加強合作的重要橋梁。台灣會持續這項計畫，歡迎更多的巴拉圭年輕人參加。

接著，賴清德在婦女賦權計畫種子基金受益人Gloria Alarcon女士陪同下，體驗製作巴國國民小吃起粑麵包（Chipa），並至露天停車場參觀Gloria女士餐車及創意餐點，也實地了解婦女賦權計畫在當地的推行狀況。

最後賴清德與台巴科大應屆畢業生及在校生代表座談，聆聽他們分享在台故事，並一起品嚐巴國冰涼馬黛茶、傳統烤肉拼盤、玉米鹹派、烤玉米派等小吃。副總統也期盼曾到台灣求學的同學能將台灣當作自己的家，台灣永遠會做他們的後盾。