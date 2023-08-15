台積電與三星在晶圓代工領域激烈競爭，傳出台積電大客戶蘋果已經獲得其大部分3奈米產能，剩下的產能還要提供給聯發科，因此高通僅能分配到剩下15%產能，在此情況下，高通恐不得不投奔三星。

根據外媒wccftech報導，高通今年將發表Snapdragon 8 Gen 3行動處理器，預定明年發表的Snapdragon 8 Gen 4行動處理器，將採用台積電與三星聯合生產的模式，但因為台積電的3奈米產能持續大量提供給蘋果，也給聯發科提供了出貨量，所以Snapdragon 8 Gen 4，最終只能分配到台積電15%的3奈米製程產能。

報導指出，雖然台積電可以加速提升3奈米製程的產能，但要在短短一年的時間內達到滿足高通的需求恐怕很難，因此，高通恐怕迫不得已，將部分的Snapdragon 8 Gen 4 訂單轉交由三星來生產。市場預估三星是以3奈米GAA製程，與台積電在生產上一較長短。

報導提到，如果如市場傳言，高通的Snapdragon 8 Gen 4行動處理器將由台積電與三星共同生產，代表高通已經從三星手中獲得樣品，其中樣品的狀況也讓高通滿意。

此前有媒體報導，台積電近90%的3奈米晶片產能，都被蘋果包走生產最新A17晶片，將搭載在9月即將問世的iPhone 15系列。