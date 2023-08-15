新竹市長高虹安遭控詐領助理費，台北地檢署偵查後於昨（14）日正式以貪汙罪起訴高，並指高犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權以示警惕；而翻開先前受矚目的數起相關案例，民代均遭法院重判，如無黨籍嘉義市議員戴寧就遭判10年6個月、褫奪公權5年。

嘉義市議員戴寧涉貪遭重判10年6月有期徒刑。（本報資料照片）

嘉義市議員戴寧遭羈押期間，父親不幸病逝，無緣見到最後一面，她戴著手銬腳鐐跪爬進靈堂，畫面一度引起各界輿論。（資料照／讀者提供）

民代詐領助理費案例不少，判刑結果則有差距。遠的不說，戴寧原被檢方求刑24年且收押，期間父親病逝，她無緣見到最後一面，最後戴著手銬、腳鐐跪爬進靈堂，畫面曝光後引起各界議論，但日前判決結果，她被判10年6個月、褫奪公權5年。

民進黨基隆市議員張秉鈞及其父親、前議員張錦煌遭控以人頭詐領助理費，不法所得自2009年起累積超過500萬元，一家三口均遭基隆地檢署聲押獲准，且抗告還被駁回，張秉鈞並宣布退出2024立委選舉。

新黨台北市議員潘懷宗也因詐領助理費被檢方調查，不過潘及其辦公室主任在檢方偵查時就繳回犯罪所得，開庭時也直接認罪，法院考量潘態度良好，且相關不法所得大多用在服務處或選民服務上，准予二度減刑，僅判2年徒刑、緩刑5年及褫奪公權5年，免於牢獄之災。

民進黨前台北市議員童仲彥詐領助理費，不法所得僅5萬元，仍遭判3年10個月徒刑，無法免於牢獄之災。（資料照／陳君瑋攝）

此外，無黨籍台北市議員林穎孟也捲入相關案件，甚至連其前男友也成為人頭，詐領金額26萬元，雖不及高虹安的不法所得，但同樣被台北地檢署依貪汙罪起訴；前民進黨台北市議員童仲彥詐領助理費，不法所得僅5萬多元，同樣遭判3年10個月。綜合多位法界人士意見，不法所得金額並非檢方考量最重要的一點，關鍵是在，若高虹安未有所改變、持續被檢方認定「犯後態度不佳」，下場恐不樂觀。