今天（15日）深夜11點進入農曆7月，也是俗稱的「鬼門開」，今年是適逢60年一次的「黑兔年」，風險會更大，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公特別提醒，姓氏為吳、陳、郭、張、林的民眾在農曆7月要留意車關及水關。命理師柯柏成則分享，民眾可以把握周五（18日）農曆7月初3「天赦日」煮錢水、做公益，有望獲得上天賜福。

許多宮廟在鬼月前示警，提醒今年適逢60年一次的黑兔年，要特別留意。東寧清水祖師宮的陰帝普渡三公指示，姓氏為吳、陳、郭、張、林的民眾，今年農曆7月要特別注意，小心車關和水關。

柯柏成則表示，周五是農曆7月初3「天赦日」，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的一天，但五鬼運財陣的條件不一定每個人條件都符合，如果不符合仍可以照一般天赦日作法，去寺廟教堂祈福。

柯柏成分享，用小鍋子裝清水，投入5枚錢幣煮沸，這過程稱為財源滾滾，水滾後再多滾1、2分鐘，關火後端著鍋子繞室內一圈；之後將冷卻的硬幣放在家裡的西北方暗處、櫃子或抽屜，水則從家裡的正東方流出去。

柯柏成表示，家裡正東方是陽台或廚房，可以排水就符合條件，如果家裡正東方沒有條件倒水，就沒辦法執行此次五鬼運財；另外，當天值日沖虎，因此生肖虎也不能做。柯柏成提醒，平時要懂得布施利他，若沒有布施習慣，恐怕很難讓鬼運財到家中。

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