一名在知名旅行社擔任主管的女子提告指控，去年發現老公手機出現與小三親密合照及親密對話紀錄，內容提及「過夜」「滾床」，對方是她認識的女導遊，竟跟老公交往7、8年之久，只要2人帶團在外有碰面機會，就會發生性關係，次數多達10次以上，她提告求償150萬元，台灣高等法院駁回上訴，判小三須賠償50萬元確定。

人妻提告主張，她與老公在2007年11月28日結婚，同年間她進入知名旅行社任職主管，老公擔任領隊，這名女子在2011年間因工作認識老公，主動表示想與老公學習導遊帶團經驗而互動密切，她基於信任朋友及配偶對於婚姻及家庭的忠誠，對於2人互動毫無戒心，甚至多方安排帶團機會給該女子。

她說，去年9月11日在家中休息時，竟從老公手機中發現其與小三親密合照及親密對話紀錄，並經老公坦承其與小三交往7、8年之久，只要2人帶團在外有碰面機會，就會發生性關係，次數多達10次以上，顯已逾一般男女正常社交之舉止分際，小三須賠償150萬元。

一審及二審認定，該男子與小三互傳簡訊的內容有「過夜」、「滾床」等文字，且妻子多次以老公寧願與年紀較長之小三發生性行為等情詞質問時，始終未見老公否認而僅有不斷認錯，認定小三侵害她配偶關係之身分法益，判賠50萬元確定。