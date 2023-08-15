YouTube影片「山道猴子的一生」上下兩集共吸了200萬人觀賞，其中下集才推出1天竟然就有86萬的觀看次數，引起網友熱烈討論，不少人看完以後，留言大讚這部片是神作，內容非常寫實，看著看著就哭了。

YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上集觀看次數已達114萬，下集才曝光1天就有86萬的觀看次數。而創作者Eric Duan在頻道中提到，山道猴子是個短篇故事，講述一位年輕人愛慕虛榮、迷失自我，最後在跑山過程中發生意外離世。他也強調這個故事內容和人物都是虛構的，「如有雷同，表示你也過得蠻慘的！」

山道猴子的一生（下集）

一名網友在PTT上發文討論「山道猴子的一生」一推出就爆紅，故事內容就是一個車友經營IG，最後成為愛慕虛榮的怪物，然後被女友綠了一次就開始疑神疑鬼，最後在跑山比賽中出車禍過世，看起來很平凡的故事卻如此有人氣，讓他很好奇這部影片爆紅，是否反應了什麼事情？

不少網友看完影片大讚，整部影片超寫實，堪稱是神作。「太寫實且下集不只描述山道的故事，還有台灣多數心碎小狗的心路歷程」、「神作，可以登上大螢幕」、「只能說這故事雖然是假的但是個很好的借鏡」、「: 一開始一直笑著看，看到最後真的開始難過了，太過寫實，你窮極一切的追求不過是別人行車記錄器裡的笑話一則」。