據了解00923群益台灣ESG低碳50ETF是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是台灣指數公司特選台灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。

00923群益台灣ESG低碳50ETF，以年化配息率6.8%拿下今年來已公告配息的市值型台股ETF配息王，除息日為8月16日，配息發放日為9月11日，參與除息最後買進日為8月15日，追求ESG低碳又兼具高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，短期台股仍處於個股半年報數字與市場預期落差調整期。後續Nvidia將於8/23針對後續提出展望，將是市場重新調整投資想法的時點。長期仍看好AI類股趨勢，針對半年報表現優於預期且展望佳個股，可多留意。看好AI相關半導體&伺服器零組件CCL/PCB、滑軌、AIODM等族群。

台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期！投資人可逢低分批布局建立核心部位。