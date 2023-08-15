此次國際聯貸案由遠東銀擔任統籌主辦，並與兆豐銀、北富銀及台商銀協同主辦，加上凱基銀、華銀、元大銀、王道銀、新光銀及上海商銀等參貸，總計10家金融機構參與，募集期間超額認購達1.4倍，顯見銀行同業認可利星行集團長期務實經營及穩定成長績效。

利星行集團該集團不僅為賓士汽車全球最大經銷商外，業務範圍更涉及汽車、機械、地產及金融服務等領域，並布局兩岸三地、韓國、東南亞及澳洲等地，已屬大型綜合企業集團。集團以耕耘現有市場為主要策略，並推動新能源車開發及銷售。

遠東銀與利星行集團經由合作聯貸案，已建立近10年的夥伴關係。而利星行集團旗下利星行信貸，為提供包括住宅、工業及商業等地產及店鋪、停車場等不動產物業抵押貸款，並為當地企業提供融資、工業租購及租賃服務等金融解決方案。

主辦跨境聯貸為遠東銀的亮點業務，並在香港、東協等海外市場享有品牌知名度。遠東銀法金副總經理季正華指出，在開拓國際商機的營運策略下，遠東銀系統化布局跨境企金融資服務平台，2023年上半年法金海外業務獲利占比提升至47％。

遠東銀目前海外據點除了香港分行外，更設有新加坡及越南胡志明市辦事處，以積極掌握東協市場在供應鏈轉移中的成長商機。