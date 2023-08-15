日本桌球天后福原愛2年前與江宏傑離婚，風波鬧得沸沸揚揚，江宏傑7月27日更大動作飛到日本開記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，但福原愛發聲明反擊，並提出抗告；然而，在江宏傑開戰前一個月，福原愛被直擊現身新加坡與友人開心戲水。

根據日本《Friday》週刊報導，福原愛大約一個月前與「橫濱男」一行人入住新加坡一晚要價三萬台幣以上的金沙飯店，且費用據傳都由福原愛買單；照片中可見福原愛穿著水藍色平口泳裝，開心在無邊際泳池戲水，玩鬧的聲音還被不少日本遊客認出，至於「橫濱男」則愜意躺在一旁岸上的躺椅上。

福原愛一個月前現身新加坡。（圖／擷取自微博）

事實上，日媒《週刊新潮》曾以「福原愛現在在忙什麼」為標，回顧福原愛近期到底做了什麼事：其一是她擔任青森大學的客座教授2年，但只開課1次，接著她擔任「琉球Asteeda」社外董事，但據傳截至今年3月舉行的18場理事會中，福原愛9場。

另外，知情人士透露，因為福原愛是名人，可能會覺得出借名字就足夠了，但如果身為社外理事，出席率不是100%，甚至是90%以下的話會很顯眼，因此推測福原愛是因為這樣而卸任。