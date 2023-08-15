●在周一出具的最新報告中，摩根士丹利分析師表示，基於企業支出將大量轉向AI，以及晶片極度供需失衡的狀況應該會持續到接下來好幾季，因此輝達（Nvidia）仍是該投資團隊的首選。大摩看好未來幾季輝達的數據中心事業營收上看150億美元。

輝達將於美國時間8月23日公布季報，大摩在報告中表示，受到供應限制影響，輝達近來股價拉回修正，但該投銀仍然看好輝達上季業績表現優於市場預期，且可望上修財測。

大摩分析師亦相信輝達未來三至四季的表現仍將保持強勁，稱近來股價拉回是逢低買進的好時機，因此給予輝達股票「加碼」評級和500美元目標價。

周一輝達應聲大漲7.09%，收在437.53美元。

在AI狂熱帶動下，輝達今年來股價大漲2倍，並成為唯一加入「市值1兆美元俱樂部」的晶片公司。惟近來受到供應緊缺和全球經濟低迷影響，本月以來輝達股價回落約13%。

●Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield表示，這是一段時間以來科技股頭一次表現如此出色。重磅級的輝達即將發布財報，這可能給科技股帶來巨大的提振。

●RBC Capital Markets策略師Lori Calvasina表示，根據美國散戶投資協會（AAII）最新調查，散戶投資人的信心依然遠超出長期平均水準，加上其他市場和波動指標也發出警報，美股恐面臨拉回修正的風險。