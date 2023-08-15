今年上半年度製造事業受總體經濟景氣低迷影響，營運處於低檔，對於集團獲利貢獻不大，所幸車用事業體受惠於日本豐田於第二季出貨量創新高，能率創新在業外挹注下，第2季歸屬於母公司之淨利為9300萬元，單季每股盈餘為0.56元，擺脫第1季虧損，累計上半年歸屬母公司之淨利5188萬元，由虧轉盈，每股盈餘為0.31元。

在上半年製造事業體低迷之際，能率集團旗下由能率亞洲資本領軍之投資事業體之投資標的受惠於後疫情時代AI、旅遊大爆發之際，投資標的之事值蒸蒸日上也為集團帶來一定之獲利貢獻。

能率創新表示，整體汽車產業供應鏈問題逐漸緩解，且豐田新社長上任後，加大電動車投入力道，豐田電動車出貨比率逐期攀升，預料集團之車用事業體後續營運將逐期看增。

展望下半年度，能率創新表示，電動車用事業體將為集團發展主軸，隨著豐田的腳步，營運將可重回過去正常水準；3C事業體自今年起也不再是集團拖油瓶。並搭配過旗下能率亞洲資本公司延伸產業發展觸角，除協助研究市場產業趨勢發展外，也參與各項產業投資，同時為能率創新尋找合適收購標的或是營運合作夥伴。