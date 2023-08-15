網家指出，公司調整營運體質、提升營運效率，不過，反映在本業表現似乎欲振乏力，營收規模持續下滑，單季營收跌破百億元，已經是2020年第4季後首次不到百億。而B2C業務持續下滑，但公司先前法說會認為，B2C業務重點在於提升活躍用戶，可以帶動GMV以及毛利，第2季毛利率則回升到12.9％。不過，營收規模下降，營業費用與上季差異不大，本業虧損反而擴大，營業淨損1.41億元。

網家持續布局金融科技事業，目前旗下業務主要包含廿一世紀數位科技、拍付國際、喬睿科技，除台灣外亦已打入日本、東南亞等海外市場，其中，喬睿科技今年上半年成為Apple Tap to Pay（iPhone 卡緊收）亞太區Tier 1合作夥伴。金融科技事業上半年度營收7.69億元，年成長率達24％，淨利1.54億元，今年下半年將持續推出創新型服務，推進海外市場發展。

公司表示，儘管上半年3C家電等消費性電子產品的買氣相對保守，但根據產業預測，3C家電的消費需求下半年有望逐步回升，隨著各大品牌新機、新品陸續上市，將激勵傳統銷售旺季買氣增溫。旗下PChome 24h購物7月份營運概況，Apple系列商品受惠限時促銷方案，拉抬出一波銷售成長；在暑假及出遊旺季帶動下，包含數位相機、藍牙耳機、上網卡和行動電源等數位品類年成長表現突出，父親節檔期也挹注電鬍刀銷售走揚；另一方面，酷暑高溫及節能補助加持下，冷氣空調、冰箱等小家電的銷售也很熱絡，7月營收30億元，減幅9.2％，單月衰退幅度今年來最低。