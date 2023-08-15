美國政府的氣候專家今天說，2023年有近50%的機率將成為歷來最溫暖的一年，而明年可能會更熱。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）首席科學家卡普尼克（Sarah Kapnick）向記者表示：「2023年迄今一直是歷來溫度第3高的一年。2023年幾乎肯定將成為歷來前5溫暖的一年之一，機率超過99%，而2023年有近50%機率將成為歷來最溫暖的一年。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空研究中心（Goddard Institute for Space Studies）主管施密特（Gavin Schmidt）說，由於有稱之為聖嬰（El Nino）的太平洋暖化現象，明年可能會比今年還熱。

施密特說：「聖嬰現象造成的最大衝擊，實際上將發生在2024年。因此，我們預期2023年不只將變得異常溫暖，還可能是歷來最溫暖的一年，但我們預計2024年氣溫還會更高。」

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus）上週表示，7月是地球歷來最熱的一個月，NOAA今天公布的數據與歐盟數據一致。

NOAA表示：「7月的全球平均地表溫度高於平均攝氏1.12度，是NOAA長達174年歷史中最熱的7月。」

NOAA也表示，6月出現的聖嬰現象持續浮現，讓全球海洋表面溫度在7月連續第4個月創下新高紀錄。

NASA首席科學家兼資深氣候顧問凱文（Kate Calvin）說：「氣候變遷對全球各地的人們與生態系統產生衝擊。除了氣溫變化外，我們也經歷氣候中的其他變化，像是海平面上升、北極海冰減少、野火肆虐、出現暴雨事件等。」

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「不證自明，地球正在加溫。大自然之母正在向我們傳遞訊息。而這個訊息是我們最好刻不容緩採取行動，在還來得及拯救我們的氣候之前，換句話說，還來得及拯救我們的地球之前。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120815