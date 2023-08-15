Litewski wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomenas podaje się do dymisji, po tym jak prowadził auto pod wpływem alkoholu. Pełnił tę funkcję od 2020 roku, gdy do władzy na Litwie doszła koalicja konserwatystów i liberałów.https://t.co/eirj5t2CNZ — Polskie_Sluzby (@PolskieSluzby) August 12, 2023

友台立場鮮明的立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）近日因酒駕宣布請辭，預計下週離任。

艾德梅納斯12日透過臉書（Facebook）表示，他犯了重大且無法原諒的錯誤：酒駕。他因此宣布辭去外交部副部長一職。

他自述，11日與友人聚會至夜間後，他睡了7小時，自認酒醒了，隨後駕車約3公里到湖裡游泳，回程途中遭警方攔查，結果顯示酒測值超標。

艾德梅納斯指出，這完全是他的過錯，他深感遺憾，不會給自己找藉口。他向所有信任他的人致歉。

波羅的海通訊社（BNS）、立陶宛國家廣播電視（LRT）、立陶宛ELTA通訊社等媒體報導，外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人表示，艾德梅納斯今天正式提出辭呈；藍斯柏吉斯下週結束休假、返回工作崗位後，將簽核准辭。

藍斯柏吉斯及總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）已表態贊同艾德梅納斯的請辭決定。艾德梅納斯職掌業務本週將陸續移交給其他副部長。

藍斯柏吉斯指出，他對艾德梅納斯的工作表現沒有不滿，但在酒駕事件後，艾德梅納斯決定請辭是對的。

立陶宛LNK電視台報導，艾德梅納斯是12日早上在東部莫雷泰（Molėtai）區的阿蘭塔（Alanta）鎮遭警方攔查。

莫雷泰以湖泊眾多聞名，距首都維爾紐斯（Vilnius）車程約一小時，是休閒度假勝地。

艾德梅納斯2020年12月就任外交部副部長。（編輯：陳惠珍）1120815

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