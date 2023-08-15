友台立場鮮明的立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）近日因酒駕宣布請辭，預計下週離任。

艾德梅納斯12日透過臉書（Facebook）表示，他犯了重大且無法原諒的錯誤：酒駕。他因此宣布辭去外交部副部長一職。

他自述，11日與友人聚會至夜間後，他睡了7小時，自認酒醒了，隨後駕車約3公里到湖裡游泳，回程途中遭警方攔查，結果顯示酒測值超標。

艾德梅納斯指出，這完全是他的過錯，他深感遺憾，不會給自己找藉口。他向所有信任他的人致歉。

波羅的海通訊社（BNS）、立陶宛國家廣播電視（LRT）、立陶宛ELTA通訊社等媒體報導，外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人表示，艾德梅納斯今天正式提出辭呈；藍斯柏吉斯下週結束休假、返回工作崗位後，將簽核准辭。

藍斯柏吉斯及總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）已表態贊同艾德梅納斯的請辭決定。艾德梅納斯職掌業務本週將陸續移交給其他副部長。

藍斯柏吉斯指出，他對艾德梅納斯的工作表現沒有不滿，但在酒駕事件後，艾德梅納斯決定請辭是對的。

立陶宛LNK電視台報導，艾德梅納斯是12日早上在東部莫雷泰（Molėtai）區的阿蘭塔（Alanta）鎮遭警方攔查。

莫雷泰以湖泊眾多聞名，距首都維爾紐斯（Vilnius）車程約一小時，是休閒度假勝地。

艾德梅納斯2020年12月就任外交部副部長。（編輯：陳惠珍）1120815

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

難忘父親節！藝人陳志強酒駕 今赴北檢繳罰金
立陶宛縮減白俄邊境檢查站 民眾買藥探親難度增
遭翻曾參加現任老公婚禮 賴慧如疑撂狠話反擊：管不住每個人嘴巴
#梅納斯 #艾德 #酒駕 #藍斯 #立陶宛