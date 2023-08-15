雲林縣斗南鎮北興路一處租屋處今（15日）凌晨發生嚴重火警，釀成2死、1傷的悲劇。初步了解，該處為一家5口的重組家庭，杜男33歲兒子疑似與父親同居人多次發生爭執，昨（14日）晚間鄰居聽聞爭吵聲，凌晨隨即發生大火，而大火後杜子隨即逃離現場，因涉縱火可能，且足跡不斷移動，並更換交通工具，警方於上午8時40分將他逮捕到案說明。

斗南鎮北興路火災現場一片破碎屋瓦，鑑識人員勘查。（周麗蘭攝）

鄰居差點遭波及。（周麗蘭攝）

據了解，火警發生處為一處木造夾層老屋，同住者為56歲杜姓男子、45歲劉姓女子、以及各自子女，包括杜男的33歲兒子、劉女的21歲女兒、兩人共同生的4歲幼子。45歲劉女從事烤香腸、大腸，是中低收入戶；杜男打零工，杜男兒子則尚無工作。

鄰居指出，火災發生前兩晚，33歲杜子與45歲劉女發生激烈口角，昨（14日）晚間7時到9時二人又發生爭吵，怎料今（15日）凌晨3時許就發生大火。

火警發生後，45歲劉女順利逃生，其21歲女兒、4歲兒子、杜男都受困火場，而33歲杜子不知去向。受困火場的3人，包括21歲劉女、4歲幼兒都送醫不治，56歲杜男目前於加護病房急救中。

而種種跡象指向33歲杜子涉嫌縱火，警方發布警網協尋，在斗六市、斗南鎮之間發現他的足跡似乎不斷移動，且更換交通工具，涉嫌重大，於上午8時40分時將其帶回說明。

雲林縣長張麗善（左一）聆聽簡報。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善也在上午9時抵達現場，聽取消防局長林文山、警察局長林故廷簡報，林文山表示，現場距離斗南修防分隊很近，但火勢全面燃燒，現場騎樓有4桶瓦斯、小貨車1桶瓦斯，所幸未釀成更大的災情。