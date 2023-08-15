目前是台灣副總統，代表執政黨民進黨參選下屆總統的候選人賴清德指出，不會想阻撓台積電在海外有更多投資計畫。賴清德強調，具有晶片優勢地位的台灣有回饋國際社會的責任。

上個月，賴清德在台北接受彭博社獨家專訪時表示，若選擇在美國或其它國家開展業務的話，這就是台灣經濟實力的延伸，自己會以正面的角度來看這些進展。半導體產業由全球民主國家共享的產業鏈所組成，但台積電的根會留在台灣，先進製程也會留在台灣。

彭博社指出，台積電已承諾在未來幾年期間，將投資上百億美元在美國、日本以及德國設廠，部分原因是為了安撫客戶的不安，因目前製造地區過於集中在台灣這個民主島嶼上。

這家全球市值排名約第12大的科技巨擘，在全球擴大建廠的動作，也引發外界質疑，認為將過多關鍵製造方式移往海外，會在經濟上傷及台灣。同時，萬一台海發生戰事，也會讓美國不太願意來協防台灣。

彭博社認為，台灣各地正如火如荼地為明年元月重要的大選在準備，台積電與其它晶片廠也被夾在全球列強之間。為了吸引新的晶片廠進駐，確保拿到更多電子與下一代科技的半導體關鍵技術，各國政府正在相互角力中。

以美國來說，已要求美企拉開與中國大陸供應鏈相互依存的關係，並想辦法限制中國大陸獲取到高端的晶片製造技術。同時，也讓不少台商把製造業務轉出大陸。賴清德認為，台商出走的趨勢，可能導致台灣與中國大陸在經濟上漸行漸遠。

不過，誓言要繼續壯大台灣半導體產業的賴清德補充，會幫助台商走出全世界，包括伺服器製造業者、電子零組件，以及許多默默無名，但技術精良的隱形冠軍（hidden champions）中小企業等。另外，也希望看見台商能變成像日不落企業一樣的強大。