統一美債20年ETF（00931B）能夠受到投資人熱烈喜愛，主要是3項為小資族量身打造的設計。首先，是超低的入手門檻，依照8月11日收盤價，00931B每股14.95元，為全市場債券ETF最低價。以ETF投資人最在意的經管費來說，00931B的經管費在同類型ETF同等規模下也是最便宜的，還是美國長天期公債ETF中唯一一檔內建收益平準金機制，能夠保護小資族的配息不被新申購稀釋。