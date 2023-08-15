統一美債20年ETF（00931B）能夠受到投資人熱烈喜愛，主要是3項為小資族量身打造的設計。首先，是超低的入手門檻，依照8月11日收盤價，00931B每股14.95元，為全市場債券ETF最低價。以ETF投資人最在意的經管費來說，00931B的經管費在同類型ETF同等規模下也是最便宜的，還是美國長天期公債ETF中唯一一檔內建收益平準金機制，能夠保護小資族的配息不被新申購稀釋。
《基金》小資族瘋美債ETF 這檔單周受益人數近翻倍
美債殖利率上升，吸引投資人持續湧入債市。台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周受益人增幅前10名就有8檔是美國公債ETF。新掛牌的統一美債20年ETF（00931B），上市僅一周，受益人數就增加近一倍，為上周全市場債券ETF受益人數增速最快。其他上榜的債券ETF受益人數多在萬人以下，00931B總受益人數高達3.61萬人，是少數總受益人數達到萬人等級，仍能持續高速成長的債券ETF，顯示00931B的高人氣。
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