「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏公司第二季買進美國三大房地產開發商的股票，同時增持第一資本與西方石油，讓外界關注此舉是否暗示美國房市的低點已經到了。另一方面，波克夏也大砍7成的暴雪持股，主因是暴雪與微軟的交易延宕。

路透社報導，即使美國仍處在升息循環，聯準會暫時沒有放鬆貨幣政策的想法，但波克夏仍選擇買進霍頓（DR Horton）、萊納（Lennar）及NVR三大房地產開發商的股票。目前持有霍頓比重最高，價值高達7.264億美元，投資NVR規模為7060萬美元，萊納為1720萬美元。

相較於中小型的房地產商，霍頓、萊納及NVR今年以來股價已經上漲3成，突顯高利率時期，對資金流動性及規模較小的企業造成較大的衝擊，大企業反而能夠趁中小型企業出問題時，擴大影響力。

報導提到，波克夏沒有公開哪些操作是巴菲特主導，而哪些又是左右手康姆斯（Todd Combs）或韋斯勒（Ted Weschler）操作，但普遍認為資金規模較大的投資都是巴菲特進行的。

第二季，波克夏持續從股市獲利，在其價值高達3534億美元的投資組合中，購買46億美元並賣出126億美元，目前波克夏持股比例最高的股票仍是蘋果，價值高達1776億美元。