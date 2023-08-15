30歲女星吳倩2015年以《何以笙簫默》的小「趙默笙」打開知名度，她在當紅之際和男星張雨劍閃婚生子，未料，婚姻僅1年就離婚，對於這段短命婚，吳倩始終保持低調，不過她近日在陸綜則罕見談到感情話題，直指男人對女人的要求也是一樣的，「在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立。」似乎話中有話，引發外界聯想。

吳倩、張雨劍2019年合作甜寵劇《我只喜歡你》，兩人假戲真做，多次被拍到約會，但始終不認愛，不過張雨劍在2021年3月閃電宣布和吳倩隱婚生子，未料，婚姻僅維持1年，吳倩、張雨劍在2022年西洋情人節宣布離婚。

吳倩對於這段短命婚相當低調，她近日在陸綜《中國有滋味》，當聊到夫妻話題時，她則直言：「男人對女人的要求也是一樣的，當你要求女人在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立。」吳倩接著說，若男人要求女人要獨立、要自主、非常自立的時候，「你就不能要求她在家裡幫你洗衣做飯、帶孩子」。

同場的陳嘉樺、龔琳娜、蔡卓宜都很認同吳倩的看法，而吳倩似乎話中有話，不免引發外界聯想，她是在指那段短命婚姻，陸網更是讚她「離婚後真是人間清醒」。