新竹市長高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元，台北地檢署昨偵結，依貪污等罪起訴高虹安，昨天柯文哲以高虹安案「只有46萬，貪污不會是這種小錢」民進黨立委鄭運鵬批評，這是唬弄國人和媒體的藉口，這個藉口很直覺，顯示他的心態很惡劣。

鄭運鵬指出，柯文哲不是素人了，當了8年台北市長，任內市府貪污人數108人以上創下新高，裡面還有勞動局長涉貪特別費，數字「只有2萬6000元」，但是貪污就是貪污，沒有數字大小問題。

鄭運鵬說，高虹安被檢察官認定是苛刻助理的薪資拿來花用，金額當然不大，柯文哲整個市府貪污案那麼多，以柯文哲自認的聰明，他的大腦袋應該有能力分類貪污至少是兩種樣態（我不用法律上的違不違背職務，大家難理解），「貪回扣」和「貪公款」。

鄭運鵬指出，一般來說，拿回扣數字大、貪公款數字小，就這麼簡單，他不相信柯文哲沒有這種基本的社會常識，所以柯文哲是心態惡質，就在於他善於誤導，每件弊案都花心思在欺騙社會、轉移關鍵，這一定是故意的，如果是他的智商沒辦法搞清楚貪污的樣態，那選他當總統還真的是國家災難。