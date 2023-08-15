美籍韓裔好萊塢巨星姜成鎬「韓哥」，演出電影《玩命關頭》系列走紅，先前來台拍攝法國導演盧貝松的新作，常被粉絲在街頭捕捉到他的身影，他對所有人的要求幾乎來者不拒，作風相當親民，如今藝人小甜甜也曬出兩人的合照，不到一天時間就吸引上萬人按讚。

小甜甜曬出抱著女兒與好萊塢巨星姜成鎬「韓哥」一同入鏡的照片，只見韓哥昔日招牌黑長髮已不在，而是改成挑染一搓白髮的短髮造型，小甜甜能跟好萊塢巨星同框合照，感到十分雀躍，寫下：「沒錯！沒錯！是韓哥，我們這年紀大半個歲月，都在玩命關頭系列裡面，我相信應該大家都有這段～速度與激情吧」。

小甜甜大讚韓哥的親風作風。（圖／小甜甜 張可昀臉書）

而韓哥的親民作風，讓小甜甜大讚不已：「韓哥人超好超親切，超好聊，超有趣，重點是他完全聽得懂我的英文能跟我對話」，更將韓哥視為典範：「知名度越高的明星總是越低調自在親民，好多人真要好好學習學習，你的態度絕對成就你往後的高度」，相當期待韓哥來台灣取景拍攝的新作品。

小甜甜這張與韓哥的同框合照，不到一天就吸引上萬網友按讚，足以見得韓哥的超高人氣，紛紛留言：「你也太幸運了吧，看到韓哥」、「好幸運啊，可以跟韓哥 一起合拍照」、「韓哥沒有明星大牌的架子感覺好親切」、「羨慕甜甜，韓哥真的帥」。