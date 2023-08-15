摩爾多瓦上個月宣布驅逐數十名俄羅斯外交官與使館人員後，兩國關係惡化，22名俄國外交官今天搭機離開摩爾多瓦首都基希納烏（Chisinau），僅重要的核心成員留下。

路透社報導，摩爾多瓦官員表示，俄羅斯大使館的工作人員由80人減至25人，與摩爾多瓦駐莫斯科大使館人員數量相當。

受到俄烏戰爭影響，前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦政治與經濟陷入動盪，親歐總統桑杜（Maia Sandu）曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉，並指責莫斯科試圖破壞摩國穩定。

摩爾多瓦媒體釋出一段影片，兩輛巴士在警方護送下駛離俄羅斯大使館，朝機場方向前進。

基希納烏機場的一名消息人士告訴路透社，搭載俄羅斯大使館人員的班機已飛往俄國城市索契（Sochi），接著會再飛往莫斯科。

摩爾多瓦當局也要求另外23名技術支援人員和其眷屬與這些外交人員一同離境。

摩爾多瓦外交部說，從明天起，留在基希納烏的俄羅斯外交人員和技術支援人員將分別不得超過10人與15人。

俄羅斯外交部今晚表示，被迫離開摩爾多瓦的俄國大使館、貿易代表團和俄羅斯科學文化中心僱員和其眷屬已經返回莫斯科。

俄羅斯外交部在聲明中說：「基希納烏當局這種不友好的舉措，無疑將對俄羅斯與摩爾多瓦關係產生影響。」

摩爾多瓦外交部上個月要求俄羅斯削減駐基希納烏大使館人員數量，理由是擔心俄羅斯試圖破壞這個與羅馬尼亞和烏克蘭接壤的小國穩定。

自桑杜2020年上台以來，摩爾多瓦一直與莫斯科保持距離。今年2月，桑杜指控莫斯科密謀政變，以推翻她的政府。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120815