夏威夷毛伊島野火釀成至少99人死亡，野火爆發時，美國一名機師正好與家人在當地渡假，眼見機師、機組員人手不足，這名休假中的機師自告奮勇幫忙，順利載著超過300名旅客返回美國，他坐進駕駛艙時還穿著短褲。
綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、科羅拉多州地方媒體「9News」報導，毛伊島野火8日爆發時，在聯合航空（United Airlines）擔任機師及波音777培訓經理的埃克爾坎普（Vincent Eckelkamp）正好與家人在毛伊島渡假，一家人原訂8日搭機返家，當天凌晨3時就被狂風吵醒。
埃克爾坎普的妻子凱希（Kathy）回憶，當時風大到就像貨車駛進飯店房間，飯店也停電了，他們因此決定提早前往機場候機。
他們說，經過重災區拉海納鎮（Lahaina Town）時的所見景象讓他們永生難忘，電線掉落、樹幹倒塌，沙塵、碎片、屋瓦隨風飛揚，砸在路人身上，「看起來就像我們處在漩渦之中」，凱希說。
埃克爾坎普的女兒凱莉（Kallie）表示，他們離開幾小時後，拉海納鎮著名的臨海街（Front Street）就燒起來了，「如果我們再多待幾小時，可能就被困在裡面」。
埃克爾坎普一家抵達機場後，礙於機組員困在拉海納鎮或卡納帕利海灘（Kaanapali Beach），沒有足夠的機組員，因此航班不斷被延後。
埃克爾坎普最終走向聯合航空櫃檯，自告奮勇提供協助，隔天聯合航空就打來請他幫忙開飛機。埃克爾坎普有超過30年的飛行經驗，雖然他現在已轉為培訓經理，但每個月仍至少執飛一次。
9日晚間8時過後，埃克爾坎普就載著超過300名乘客，從毛伊島啟程返回美國，他坐進駕駛艙時，身上還穿著polo衫、短褲、網球鞋。
埃克爾坎普休假中仍自告奮勇開飛機救人，讓他受到親朋好友讚賞是「英雄」，他受訪時謙虛表示：「我只是一大塊拼圖中的一小片，毛伊島現在需要的東西太多了，我的貢獻很小，但我很高興能參與其中。」
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