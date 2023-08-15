夏威夷毛伊島野火釀成至少99人死亡，野火爆發時，美國一名機師正好與家人在當地渡假，眼見機師、機組員人手不足，這名休假中的機師自告奮勇幫忙，順利載著超過300名旅客返回美國，他坐進駕駛艙時還穿著短褲。

夏威夷野火釀成近百人死亡，聯合航空（United Airlines）機師埃克爾坎普（Vincent Eckelkamp）正好在毛伊島渡假，他自告奮勇開飛機，成功撤離超過300人。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、科羅拉多州地方媒體「9News」報導，毛伊島野火8日爆發時，在聯合航空（United Airlines）擔任機師及波音777培訓經理的埃克爾坎普（Vincent Eckelkamp）正好與家人在毛伊島渡假，一家人原訂8日搭機返家，當天凌晨3時就被狂風吵醒。

埃克爾坎普的妻子凱希（Kathy）回憶，當時風大到就像貨車駛進飯店房間，飯店也停電了，他們因此決定提早前往機場候機。

他們說，經過重災區拉海納鎮（Lahaina Town）時的所見景象讓他們永生難忘，電線掉落、樹幹倒塌，沙塵、碎片、屋瓦隨風飛揚，砸在路人身上，「看起來就像我們處在漩渦之中」，凱希說。

埃克爾坎普的女兒凱莉（Kallie）表示，他們離開幾小時後，拉海納鎮著名的臨海街（Front Street）就燒起來了，「如果我們再多待幾小時，可能就被困在裡面」。

休假中的聯合航空（United Airlines）機師埃克爾坎普（Vincent Eckelkamp）自告奮勇開飛機，成功將超過300人撤出夏威夷。

埃克爾坎普一家抵達機場後，礙於機組員困在拉海納鎮或卡納帕利海灘（Kaanapali Beach），沒有足夠的機組員，因此航班不斷被延後。

埃克爾坎普最終走向聯合航空櫃檯，自告奮勇提供協助，隔天聯合航空就打來請他幫忙開飛機。埃克爾坎普有超過30年的飛行經驗，雖然他現在已轉為培訓經理，但每個月仍至少執飛一次。

9日晚間8時過後，埃克爾坎普就載著超過300名乘客，從毛伊島啟程返回美國，他坐進駕駛艙時，身上還穿著polo衫、短褲、網球鞋。

Thank you to the wildfire volunteers and Colorado’s own Vincent Eckelkamp, who was on vacation in Maui when the fires took hold and flew more than 300 people off the island.



Colorado has the people of Lahaina in their hearts and prayers. #MauiStronghttps://t.co/5Y2MWxY1Y7 pic.twitter.com/IGBrWghAtG — Governor Jared Polis (@GovofCO) August 14, 2023

埃克爾坎普休假中仍自告奮勇開飛機救人，讓他受到親朋好友讚賞是「英雄」，他受訪時謙虛表示：「我只是一大塊拼圖中的一小片，毛伊島現在需要的東西太多了，我的貢獻很小，但我很高興能參與其中。」