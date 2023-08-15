新北市兒童藝術節於8月5日至8月13日在新北市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區等地盛大展開！此次以「怪獸樂園」為主題，邀請家長帶著家中小朋友一起來到現場體驗有趣好玩、色彩繽紛的關卡，帶著孩童在巨大怪獸樂園裡揮灑創意、盡情玩樂。

現在趕快跟著《DailyView網路溫度計》特派員、FEniX團員陳峻廷，一起來看今年新北市兒童藝術節有哪些精彩亮點吧！

FEniX團員陳峻廷化身火焰哥哥！帶領助手「小蛙」體驗新北兒藝節繽紛關卡

FEniX團員陳峻廷化身火焰哥哥，帶著闖關助手「小蛙」，前往「甜點ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」巧克力塔彈跳床盡情跑跳，接著到「繽紛碰碰樂」觸碰指定顏色的大球，最後來到「摩彩西搜」乘坐會發光的蹺蹺板。

玩完3項暖身運動後，接著火焰哥哥和小蛙來到孩子王藝術家李文政為小朋友打造全新探險主題設施「泡泡駕訓班」，依序完成場景駕訓班、幼幼駕訓班及親子駕訓班共3堂不同考照課程，除了考驗小朋友的耐心與體力，也讓家長陪伴孩子體驗探索的樂趣。

從新北市民廣場來到被妝點成彩色魔幻世界的新北市政府大廳，孩子們可以盡情透過高科技彩繪繽紛創作，看完「轉轉鏡花」汲取靈感，再跳一首「RGB迪斯可」留下美麗身影，最後轉動大型扭蛋機，帶回專屬於自己回憶的紀念品。

繽紛藝術品成拍照打卡熱點！精彩活動傳遞垃圾不亂丟、保育動物重要觀念

體驗完一系列闖關活動後，在彩色園區還可以見到藝術家王怡璇、蔡潔莘和張育嘉運用創意和巧手製作的繽紛藝術品〈鳶尾花動物園〉、〈彩虹雨村落〉及〈美獸MAX HERO〉，還有座落於空橋上的〈光影調色盤〉與在草地上發出七彩顏色的〈幻彩魔法棒〉。

除了新北市民廣場、新北市政府，來到府中廣場的「馬戲園區」也能感受被繽紛色彩渲染氛圍，塗鴉藝術家蕭閔釗製作〈怪獸回收任務〉作品，將二手玩具沾上彩色怪獸足跡，讓作品搖身變成可以和大家互動的兒藝節怪獸，小朋友透過遊戲也能學習垃圾不亂丟的環保理念；奇幻舞台則邀請紙風車劇團演出《武松愛老虎》表演，傳遞大小朋友保育動物重要觀念，「怪獸樂園星光秀」夜間表演由舞者與無人機一同共舞，酷炫聲光效果直接抓住觀眾眼球。

FEniX陳峻廷親簽拍立得抽獎方式曝光！

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