十種風格各異的閱讀派對！

徜徉在書本的世界體驗多樣的人生，是最幸福的一件事，你也喜歡看書嗎？在台灣家喻戶曉的知名大型連鎖書店品牌「誠品」，致力打造「看得見天空晨昏雲影」的24小時書店，今年宣布「松菸接棒信義」全天不打烊的消息，引爆粉絲期待，紛紛表示「已經準備好休假要泡在松菸一整天」、「可以吃東西、買書、逛文具，還有電影院跟黑膠唱片可以逛，不用煩惱假日的行程了」。

另外，誠品推出「24X24燦爛相傳」計畫，打造結合美術館、咖啡館、餐酒館的24小時藝術夜書店與漫畫主題店，舉辦深夜相談告解室和深夜電影院等活動，吸引網友爭相朝聖打卡，直呼「很多院線看不到的小眾電影一次補齊」、「文青夜貓行程來了」、「晚上逛書店也很Chill」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查激發網友熱議的「全台十大必訪誠品特色店」，一起來看看是哪十家門市創下高討論度，為所有愛書人點亮一盞溫暖的燈吧！

No.1 誠品生活南西

近年來被譽為「年輕人最愛捷運站」的中山捷運站，交通轉乘便利加上台北當代藝術館、文青咖啡廳、流行服飾店加持，成為時下年輕人最愛的逛街首選，坐落在此的誠品生活南西也順勢成為大家必訪的去處之一。

在誠品「24X24燦爛相傳」計畫中，誠品南西書店用「24小時文具館」的面貌登場，以「跨文化閱讀發信地」為定位，推出一系列閱讀講座及深夜電影院不眠夜活動，不少網友稱讚「深夜電影院好酷」、「夜貓有新地方踩點了」。

No.2 誠品生活松菸店

「誠品生活松菸店」接棒誠品信義店，成為24小時不打烊的新店點，2023下半年迎接開幕以來最大規模改裝，打造「看得見天空晨昏雲影」的24小時書店，引爆網友期待「謝謝誠品，有24小時書店是台北的驕傲」、「希望誠品松菸能一直存在」、「有時凌晨會去看書待好幾個小時，謝謝誠品有24小時的店」。

為了迎接暑假，誠品生活松菸店也在7月份舉辦「誠品松菸嘻哈嘉年華」，規劃多場嘻哈主題活動，Chill翻這個夏天。

No.3 誠品生活新店

亞洲最大誠品書店要來啦！「誠品生活新店」即將進駐新店裕隆城，預計將於9月份開始試營運。1.9萬坪的空間包含30米挑高天井書店、台灣原生植物野花園露台，與充滿童趣的顛倒花園迷宮，以「眾人之所、明日之城」為概念，打造嶄新的閱讀體驗。

尚未開幕就掀起網友討論熱潮，「好棒，新店又多了一個新地方可以去」、「亞洲最大誠品 一定要去的啊！」、「看起來超漂亮，可以帶小孩去放電打發時間了」、「好期待可以快點開幕」。

No.4 誠品生活武昌店

位於西門町電影街的中心，誠品生活武昌店在文青氛圍中融合了青少年街頭文化，注入年輕潮流新氣息，更經常舉辦主題市集，被許多網友稱讚「上次市集的炸冰淇淋跟貓咪雞蛋糕超好吃，希望能常常有這種活動！」、「上個月路過剛好聽到阿法跟榕幫的表演，場子超炸」、「每次經過西門町都會進去晃晃，快變成習慣了」。

同時也吸引各國新銳設計師、品牌到此駐點或舉辦特展，也間接帶來人潮聚集，想擠身時髦行列。

No.5 誠品生活中友店

全台最接近《哈利波特》的書店在這裡！誠品生活中友店以環狀排列的書櫃、層疊圍繞的書區設計最為著名，有如J·K·羅琳筆下的魔法場景，吸引不少「哈迷」朝聖。

在今年的「24X24燦爛相傳」計畫中，更安排了「《哈利波特》書中的隱喻與哲學」文學講座與《哈利波特：神秘的魔法石》深夜電影院，帶領書迷和影迷一同進入魔法奇幻世界，「整家店真的很像哈利波特的場景，上次活動還有奶油啤酒可以喝」。

No.6 誠品生活西門店

座落在熱鬧繁華的西門商圈，誠品生活西門店在潮流感和年輕世代氛圍中，注入一絲文藝氣息。

「24X24燦爛相傳」巡迴不打烊計畫來到這裡時，誠品生活西門店再度以「漫畫主題書店」的面貌現身，集結時代經典漫畫與多元原創作品，提供資深御宅們沉浸式體驗；同時還邀請推廣獨立漫畫的「Mangasick 漫畫私倉」駐店，分享各式獨立出版的台灣原創漫畫作品，打開進入漫畫多重宇宙的大門，「超喜歡24小時漫畫店的概念，想起以前天天熬夜追番的回憶」、「完全是宅宅天堂，希望之後能有更多像這樣的活動」。

No.7 誠品生活時光 淡水英專店

第一家「夜市裡的誠品」！降落在淡水捷運站旁的「誠品生活時光 淡水英專店」，位於早市兼夜市的英專路，熱鬧程度不輸淡水老街，吸引大批人潮湧入。閱覽書籍、挖掘生活好物的同時，還能在店內餐飲空間享用美食，讓網友大讚「店面沒有很大，但是可以吃東西，加分！」、「書的種類滿齊全的，除了墊腳石又多了一個地方可以看書」。

除了承包生活與精神糧食，試營運時也特別策畫「淡水印象」書展，無論你是在地居民或來此朝聖打卡的遊客，都能一同見證、感受淡水的歷史人文風情。

No.8 誠品生活虎尾店

有別於印象中的時髦文青感，誠品生活虎尾店座落於「虎尾合同廳舍」，是一間開在「古蹟」裡的書店！建築本體從日治時期就存在，曾是容納派出所、消防組與公會堂的合署辦公處，隨著時代演進逐漸沒落，直到誠品進駐才讓這棟充滿歲月痕跡的老建築有了新生命。

乘載歷史意義重生的誠品生活虎尾店，現在也成為令不少虎尾人驕傲的家鄉特色景點，「整個氛圍差好多」、「合同廳舍跟對面的布袋戲館是虎尾必訪，有新舊融合的韻味及歷史意義」、「上次回家意外發現這裡，跟以前差好多！以後回來又多一個地方可以去了」。

No.9 誠品生活時光 萬華萬大店

位在「莒光社會住宅」的誠品生活時光萬華萬大店，距離萬華火車站僅有步行1分鐘的距離，深入社區鄰里、讓你在家樓下的轉角就能與書香、生活儀式感相遇！

許多居民樂見誠品社區創新店的進駐，「超級期待」、「雖然價格不便宜，但是不出國就能吃到日本零食還滿方便的」、「假日不想窩在家，來這裡看書吃東西很讚」。

周邊鄰近北台灣最早製糖廠「糖廍文化園區」以及「剝皮寮歷史街區」，除了是街坊們的日常身心能量補給站，也能是你我進行老城探索之旅的休息站！

No.10 誠品生活時光 板橋三民店

號稱「Villa級渡假風最美誠品」，誠品生活時光板橋三民店一開幕便成為超夯網美打卡景點，緊鄰三民路社區、永豐公園，融入居民們的日常。除了有唯美愜意的窗邊閱讀區，讓讀者可以悠閒地閱讀，也網羅了上百款產地直送的生鮮食材，讓你的生理與精神糧食一次補足。

週末也時常舉辦活動和戶外小農市集，吸引許多網友假日前往踩點，「環境超棒耶！」、「這間好美～環境好舒服」、「隨意點的飲料和餐點都還不錯，就是價位貴了點」、「好羨慕住在附近的人，平日就可以來」、「如果開在我家旁邊，真的天天下班都想來，在美美的環境裡面喝杯咖啡、看本書再回家，超chill」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年7月13日至2022年7月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『十大誠品特色店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統