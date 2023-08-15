國內首家低成本航空公司台灣虎航（6757）今（15）日登上台股創新板，以每股42.6元開出，一開盤就跳空漲停到46.85元。為慶祝掛牌，台灣虎航也用股票代號「6757」大打促銷戰，在官網搜尋來回票價皆出現「6757上市價」標籤，就可以用6757＋1元，也就是花6758元，買到雙人來回機票。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，今日在紅毯迎賓時，由台灣虎航的地勤同仁即興用加油棒表演一段快閃舞，吸引了不少民眾圍觀；而在掛牌現場，更安排了全場燈光微暗，由台灣虎航的客艙組員進行一段登機廣播，整個氛圍猶如航班就要起飛，彷彿置身在機艙內，讓人直呼驚喜連連。

台灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，也落實了由旅客來定義自己的旅行，創造獨一無二的旅遊體驗。也在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收為54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元，表現亮眼，相當看好掛牌後的表現。

台灣虎航董事長陳漢銘也表示，台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉。今（15）日正式上市後，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一（safety first）」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進，身為我國民航業的一員，台灣虎航除將專注並深化核心事業之外，也會積極拓展營運以實踐股東承諾，未來也將透過多項社會參與及永續經營作為，感謝所有旅客及投資人長期的信賴與託付。

陳漢銘也透露，台灣虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo機隊規模，單一機型的營運模式有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

而為了慶祝掛牌，台灣虎航今（15）日也藉機用股票代號「6757」的數字大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行的促銷專案。只要在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤即表示第二人只要加1元，就可用$6757＋1元購入2人同行的來回機票（不含附加服務、手續費、稅金等）；促銷時間自今日上午0900開始至明（16）日晚間23：59為止；旅行期間為即日起至2024年3月30日止，有興趣搶購的旅客，可備妥護照資料及信用卡至台灣虎航官網上搶購，優惠機票數量有限，欲購從速。